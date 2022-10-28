شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Amsterdam لـ رامى مالك يحقق 22 مليون دولار إيرادات حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما والكوميديا الجديد Amsterdam إيرادات وصلت إلى 22 مليونًا و 103 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 7 أكتوبر الجارى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و14 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم Amsterdam بين 14 ملايين و 160 ألف دولار في دور العرض الأمريكية التي وصل عددها إلى 3005 دار عرض، و7 ملايين و 943 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

الفيلم تدور أحداثه فى ثلاثينيات القرن العشرين، ويقوم ببطولته كل من رامى مالك، مارجوت روبى، وكريستيان بيل، وتايلور سويفت، وزوى سالدانا، وأنيا تايلور جوى، وجون ديفيد واشنطن، ومايكل شانون، وكريس روك، وروبرت دى نيرو، وأخرجه "ديفيد أو. راسل"، البالغ من العمر 64 عامًا، والفيلم الكوميدى الغامض تم تصويره فى لوس أنجلوس في الفترة بين يناير 2021 إلى مارس 2021.

فيلم أمستردام تدور أحداثه حول طبيبًا وممرضة ومحاميًا هم أصدقاء ومشتبه بهم رئيسيون فى جريمة قتل وقعت فى الثلاثينيات، والفيلم هو الأول للمخرج ديفيد منذ فيلمه Joy 2015 ، بطولة جينيفر لورانس، 32 عاما.