إيناس عزالدين تكشف سبب فقدان وزنها وحقيقة إجرائها عملية تجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نفت الفنانة إيناس عزالدين، ما تردد مؤخرا حول خضوعها لعمليات تجميل، للحفاظ على رشاقتها وأنوثتها.

وقالت إيناس، في بيان صحفي، إنها لم تخضع لعملية تجميل واحدة طوال حياتها، وأنها التزمت بنظام "دايت" تحت إشراف أحد خبراء التخسيس، أفقدها الكثير من وزنها.

وخضعت إيناس، مؤخرا لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر حسابها على إنستجرام.

وتنشغل إيناس عزالدين، حاليا بالتحضير لمسلسلها الجديد "ديفيليه" الذي تدور أحداثه في 10 حلقات، حيث تجسد خلاله شخصية "هبة" التي تتعرض لبعض الصراعات من قبل زوجها بسبب معاناتها مع استغلاله الدائم لها، في أجواء من الإثارة والتشويق المتصاعد خلال الحلقات.

المسلسل بطولة وفاء عامر، إيناس عز الدين، محمد عز، جيهان خليل، عابد عناني، أشرف طلبة، وعدد من الفنانين، وإخراج معتز حسام.