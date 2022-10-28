أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا في قطر بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن الفنان أحمد سعد، عن إحياء حفلا غنائيا في قطر يوم 5 نوفمبر المقبل، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وكتب "سعد": "جمهوري الحبيب في قطر، والحاضرين من جميع الدول، هكون مبسوط جدا وأنا معاكم، وإن شاء الله تكون حفلة جميلة بيكم".

يذكر أن الفنان أحمد سعد، طرح أغنية "ليه بداري" الأغنية الرسمية لفيلم "هاشتاج جوزني" وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "ليه بداري" كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل، ومن كلماتها: "أنا ليه بداري أداري أداري حبي ليها ايه، ليه مقولش عادي عادي ع اللي بحس بيه، أنا ليه بداري أداري أداري حبي ليها ليه، ليه مقولش عادي عادي عادي ع اللي بحس بيه، لي حاجات جوايا مخوفاني هخاف من إيه وليه، في إيه أكثر من حبي ليها عشان أراهن عليه".