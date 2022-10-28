ماذا قال حسني شتا عن توقعاته لنتيجة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان الشاب حسني شتا، عن توقعاته لنتيجة مباراة السوبر المصري التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، والمقرر اقامتها اليوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

وكتب شتا، عبر حسابه على تويتر: "نقول تاني هنكسب بكره ٢/صفر بأذن الله واشوفكم في مدرجات احلي مشجعين في الدنيا ..من الامارات مع جمهور الملكي الكبير، الزمالك، الأهلي".

وتوقع شتا، فوز فريقه نادي الزمالك بهدفين دون مقابل على فريق الأهلي في اللقاء المرتقب بينهما في السوبر المصري.

ويلتقى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري اليوم الجمعة 28 أكتوبر، على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي باعتباره وصيف بطولتي الدوري والكأس. ويتم نقل مباراة السوبر المصري عبر قنوات "أون تايم سبورت".

يذكر أن، هذه هي المرة الخامسة التي سيلعب فيها كأس السوبر المصري في دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.