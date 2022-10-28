شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد وتامر عاشور يحييان حفلاً غنائيًا بالمنصورة يوم 31 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجمان أحمد سعد وتامر عاشور حفلا غنائيا يوم 31 أكتوبر الجارى فى المنصورة ويقدم كل منهما باقة مميزة من أغانيهم المفضلة لدى الشباب

وطرح النجم أحمد سعد، مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ليه بدارى" من فيلم "هاشتاج جوزنى" المقرر طرحه قريبة، كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل وتوزيع عادل عايش.



تامر عاشور

ومن المقرر أن يحيى النجم أحمد سعد، حفلاً غنائيًا فى أبوظبى، يوم 19 الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

واستطاع النجم أحمد سعد من خلال فيديو كليب "وسع وسع" أن يحقق نجاحًا كبيرًا باحتلاله المرتبة الــ34 فى قائمة أفضل 100 فيديو على مستوى العالم، بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد تحقيق الكليب أكثر من 40 مليون مشاهدة إجمالية، فيما حصلت على المركز الثاني في نفس القائمة المحلية في مصر.