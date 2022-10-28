شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب محمد الجبالي يكشف لـ"منى الشاذلى" سبب إشادة وديع الصافى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب محمد الجبالي إن أول مرة التقى فيها وديع الصافى كان سنة 99، عندما شارك فى مهرجان الأغنية العربية بلبنان، مضيفا: "ألقيت قصيدة وبعد الانتهاء منها أشاد بى وأعجب بصوتى"، معقبا: "بعدها بشهرين كان فى مهرجان بتونس وروحت سلمت على وديع الصافى، وعرض عليا إنه يلحن لى وأغنى معاه أغنية، وكنت خايف فى الأول ولكن ربنا وفقنى".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى عبر برنامجها معكم المذاع على قناة سى بى سى: "بعد ما خلصت أداء الأغنية على المسرح وديع الصافى قال لى (لو لم أكن راضيا ما كنت عزفت لك)".

وخلال اللقاء قلد المطرب محمد الجبالي عددا من أصوات الفنانين الراحلين مثل فريد الأطرش، والفنان محمد عبد الوهاب والعديد من الفنانين.

وشارك المطرب محمد الجبالى فى تقديم مجموعة من الأغانى التراثية، ومنها أغنية لمونى غاروا منى، ويوحشنى رد عليا، ووجهت الإعلامية منى الشاذلى التحية لكل القائمين على تنظيم مهرجان الموسيقى العربية.