خالد النبوي ينعي الأديب بهاء طاهر - (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نعى الفنان خالد النبوي، الكاتب الكبير بهاء طاهر، الذي غادر عالمنا مساء الخميس 27 أكتوبر.

ونشر خالد النبوي صورة رفقة الأديب الراحل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتب: "هتوحشني قوي يا أستاذ بهاء طاهر، أين هي براءة العمر الأول؟، عندما كانت الأشياء سهلة وبسيطة، وطمأنينة النفس تأتي دون تعب ولا تعقيد، الله يرحمك، محمود عبدالظاهر، واحة الغروب".

يذكر أن خالد النبوي شارك في بطولة مسلسل "واحة الغروب".

"واحة الغروب" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب بهاء طاهر، سيناريو وحوار مريم نعوم وهالة الزغندي، بطولة خالد النبوي، منة شلبي، أحمد كمال، رجاء حسين، ركين سعد، أحمد مجدي، إخراج كاملة أبو ذكري.