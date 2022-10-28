" من 5 سنين كأني تصورتهم إمبارح".. حنان مطاوع تنشر صورا وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها ومتابعيها صورا من ذكرياتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة حنان مطاوع على الصور: "الصور دي من 5 سنين كأني اتصورتهم إمبارح، السنين بتجري أسرع من السهم"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "جميلة"، وعلق آخر: "قمر".

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص بموقع "انستجرام" صورًا لحصولها على جائزة "التميز والإبداع" بمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 13.

وعلقت الفنانة حنان مطاوع على الصور: "جائزة التميز والإبداع عن مسلسل وجوه، شكرا مهرجان الفضائيات".

مسلسل "وجوه" عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم: أحمد وفيق، هالة فاخر، محمود عبدالمغني، عابد عناني، فريد النقراشي، جمال يوسف، مفيد عاشور، عايدة فهمي، سارة الشامي، جيهان خليل.