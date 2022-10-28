أول تعليق لـ طارق صبري بعد أنباء ارتباطه بـ شيري عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علق الفنان طارق صبري على منشور الفنانة دنيا عبدالعزيز، والتي هنأته خلاله بارتباطه بالفنانة شيري عادل، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

وعلق طارق صبري على التهنئة: "الله يبارك فيكي يا رب".

ونشرت دنيا عبدالعزيز صورة رفقة الفنانين، وعلقت: "ألف مبروك يا حبايبي، ربنا يسعدكم يارب".

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء عن ارتباط الفنانة شيري عادل والفنان طارق صبري.

وأفادت الأنباء التي تم تداولها إلى إتمام عقد القران بين الثنائي. وعلم الخليج 365 من مصدر مقرب من أحد الطرفين أن ما يتم تداوله صحيح، مفضلا عدم الكشف عن أية تفاصيل حتى يتم الإعلان بشكل رسمي من أصحاب الشأن.