دنيا عبد العزيز تهنئ طارق صبري وشيري عادل بزواجهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأت الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنانين شيري عادل وطارق صبري بزواجهما، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونشرت دنيا عبدالعزيز صورة رفقة شيرين وطارق، وعلقت: "ألف مبروك يا حبايبي، ربنا يسعدكم يا رب".

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء عن ارتباط الفنانة شيري عادل والفنان طارق صبري.

وأفادت الأنباء التي تم تداولها إلى إتمام عقد القران بين الثنائي. وعلم الخليج 365 من مصدر مقرب من أحد الطرفين أن ما يتم تداوله صحيح، مفضلا عدم الكشف عن أية تفاصيل حتى يتم الإعلان بشكل رسمي من أصحاب الشأن.