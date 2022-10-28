ياسمين صبري أنيقة وتارا عماد بفستان أسود.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هبة مجدي

شاركت الفنانة هبة مجدي صورة رفقة زوجها الفنان محمد محسن من حفله الغنائي بمهرجان الموسيقى العربية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ميرنا نور الدين

أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها حيث ارتدت فستانا أنيقا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

سلمى أبوضيف

خطفت الفنانة سلمى أبوضيف أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها حيث ارتدت فستانا أنيقا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

روجينا

شاركت الفنانة روجينا جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الأنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

درة

أطلت الفنانة درة على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها حيث ظهرت مرتدية فستان أزرق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها ومتابعيها صورا من ذكرياتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "إنستجرام".

تارا عماد

خطفت الفنانة تارا عماد أنظار جمهورها ومتابعيها بإطلالتها الأنيقة حيث ارتدت فستان أسود، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ياسمين صبري

أطلت الفنانة ياسمين صبري على جمهورها ومتابعيها بإطلالة أنيقة حيث ظهرت مرتدية فستانا أبيض، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

هند صبري

خطفت الفنانة هند صبري أنظار جمهورها ومتابعيها بإطلالتها الأنيقة حيث ظهرت مرتدية فستانا أسود، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر جمهورها ومتابعيها صورا لدعم هاشتاج "وراها قصة" الذي يبرز قصص النساء الملهمات في محاربة مرض سرطان الثدي، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".