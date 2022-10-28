بعد أنباء ارتباطه بـ شيري عادل.. من هو طارق صبري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

ترددت أنباء عن ارتباط الفنانة شيري عادل والفنان طارق صبري، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي النبأ.

وأفادت الأنباء التي تم تداولها إلى إتمام عقد القران بين الثنائي. وعلم الخليج 365 من مصدر مقرب من أحد الطرفين أن ما يتم تداوله صحيح، مفضلا عدم الكشف عن أية تفاصيل حتى يتم الإعلان بشكل رسمي من أصحاب الشأن.

هنا نستعرض أبرز المعلومات عن الفنان طارق صبري:

-ولد عام 1980 في السعودية.

- درس الهندسة المعمارية في جامعة القاهرة وتخرج عام 2004.

- تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2010.

- شارك في مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" وجسد شخصية "أريوس" التي حققت جماهيرية كبيرة.

- شارك في مسلسل "الاختيار2" حيث جسد شخصية "خيرت السبكي".

- شارك مع الفنان عادل إمام في مسلسل "عوالم خفية" عام 2018 وقدم شخصية "عماد هلال".

- تولى منصب مدير مسرح الزمالك.

- عبر عن خوفه من الإنجاب بسبب تكرار حوادث التحرش والاغتصاب للأطفال.