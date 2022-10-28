"بعد أنباء ارتباطها بـ طارق صبري.. معلومات عن شيري عادل أحدث عروس بالوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

ترددت أنباء عن ارتباط الفنانة شيري عادل والفنان طارق صبري، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمر عبر صفحاتهم.

وأفادت الأنباء التي تم تداولها إلى إتمام عقد القران بين الثنائي. وعلم الخليج 365 من مصدر مقرب من أحد الطرفين أن ما يتم تداوله صحيح، مفضلا عدم الكشف عن أية تفاصيل حتى يتم الإعلان بشكل رسمي من أصحاب الشأن.

هنا نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة شيري عادل:

- ولدت عام 1988.

- بدأت مشوارها في مرحلة الطفولة، بالظهور في الإعلانات التجارية.

- شاركت في طفولتها في مسلسل "حدوتة بعد النوم" حيث جسدت شخصية الطفلة "مها صلاح".

- قدمت شخصية "فرح السيد أحمد" في فيلم "حمادة يلعب".

- شاركت مع الفنان يحيى الفخراني في مسلسل "يتربى في عزو" حيث جسدت شخصية "سلوى".

- قدمت شخصية "صفاء" مع النجمين عادل إمام وعمر الشريف في فيلم "حسن ومرقص".

- شاركت في مسلسل "إلا أنا" حيث قدمت شخصية "هاجر" في حكاية "أمر شخصي".

- تزوجت من الباحث والمنتج معز مسعود وانفصلت عنه، وتعاونا في مسلسل "السهام المارقة" الذي أنتجه "معز" وقامت ببطولته وعرض في رمضان 2017.