مايا يوسف تحتفل بألبومها الجديد بحفل موسيقي في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد الفنانة وعازفة القانون السورية مايا يوسف لإحياء أكبر حفلاتها الموسيقية في العاصمة البريطانية لندن، وذلك مساء الثلاثاء 1 نوفمبر.

وتحتفل مايا مع جمهورها الأوروبي بإطلاق ألبومها الموسيقي الجديد "البحث عن منزل Finding Home"، وذلك بحفل يعد هو الأكبر في مسيرتها الفنية تطل خلاله على مسرح" سانت مارتن St. Martin in The Fields" العريق في لندن.

ويضم الألبوم في جعبته 10 مقطوعات موسيقية تتكل بالأساس على عزفها لآلة القانون الشرقية، وتحكي خلال الألبوم رحلتها من موطنها الأم سوريا إلى انطلاق مسيرتها الموسيقية في بريطانيا، مع تجسيد معاني الفقد والألم والحسرة على الوطن ودماره، وبين الاشتياق للعودة إليه وأحلام الطفولة وتحديات التعايش مع الواقع الأليم، وهي الرحلة التي بدأتها مع ألبومها الأول "أحلام سورية Syrian Dreams"، الذي ظهر للنور منذ 4 أعوام.

واستغرقت مايا ما يزيد عن ثلاثة أعوام للانتهاء من مقطوعات الألبوم الجديد الذي ألفت غالبية مقطوعاته خلال فترة العزلة التي عاشها العالم إبان فترة كورونا، وتعاونت خلاله مع أوركسترا أوبرا نورث في بريطانيا.

مايا يوسف لقبت بـ"ملكة القانون السورية"، تعد من أوائل العازفات السوريات والعرب لهذه الآلة العريقة ووصل صداها للعالمية، درست القانون في المعهد العالي للموسيقى في دمشق، هاجرت إلى بريطانيا، وتبنت مشروع موسيقي عن "كيفية علاج اللاجئين السوريين بالموسيقى"، وأطلقت أول ألبوماتها الموسيقية "أحلام سورية" عام 2018، وحازت على عدة جوائز.