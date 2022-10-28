أنغام وكايرو ستيبس نجوم حفلات نوفمبر على مسرح الماركيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستمر فعاليات مهرجان Non Stop Music في مسرح الماركيه بحفلات النجمة أنغام والفرقة العالمية كايرو ستيبس، خلال شهر نوفمبر.

وتطل كايرو ستيبس على جمهورها المصري بعد غياب 4 أعوام عن آخر حفلاتها في الماركيه، وذلك بحفل موسيقي في تمام السابعة مساء الجمعة 4 نوفمبر.

في حين تأسر أنغام قلوب محبيها بسهرة غنائية استثنائية بعدها بأسبوع، وذلك في تمام السابعة مساء الجمعة 11 نوفمبر.

وتخطف أنغام قلوب جمهورها بأجدد حفلاتها في الماركيه بعد غياب عن المسرح بتوليفة من أشهر أعمالها الغنائية، مثل "أكتبلك تعهد" و"نفضل نرقص" و"أنا بعته كتير" و"هو نفس الشوق"، وذلك خلال أجدد إطلالاتها الجماهيرية بعد نجاح برنامجها التليفزيوني الجديد.

ويشهد بذلك الماركيه عودة الفرقة العالمية كايرو ستيبس لإحياء حفل موسيقي بعد غياب 4 أعوام عن آخر حفلاتها في ديسمبر عام 2018 التي جمعتها وقتها بفرقة "إتش او إتش".

ويجمع موسم حفلات مهرجان Non Stop Music توليفة حفلات غنائية لمختلف الألوان الموسيقية بين الطرب والأندرجراوند والموسيقى العالمية، واحتضن منذ بدايته في مايو الماضي حفلات مسار إجباري ووسط البلد و"إتش أو إتش" والمطربة نوران أبو طالب والموسيقار هشام خرما، وآخرها حفل فرقة بلاك تيما منتصف أكتوبر الجاري.