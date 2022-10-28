شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى ينعى بهاء طاهر: هتوحشنى قوى يا أستاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم خالد النبوى الكاتب الكبير بهاء طاهر الذى وافته المنية اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، وكتبت على حسابه على فيس بوك: "هتوحشني قوي يا أستاذ بهاء وهيوحشني وجودك هنا".

وأضاف: "مشيت أنت وإحنا لسه معرفناش أين هي براءة العمر الأول، عندما كانت الأشياء سهلة وبسيطة وطمأنينة النفس تأتي دون تعب ولا تعقيد، بينما ترحل أنت طفلًا بريئا دون تعقيد، الله يرحمك".

وتوفي اليوم الكاتب الكبير بهاء طاهر عن عمر ناهز 87 عاما وذلك بعد صراع مع المرض.

ولد بهاء طاهر في محافظة الجيزة في 13 يناير سنة 1935، عمل مترجمًا في الهيئة العامة للاستعلامات بين عامي 1956 و1957، وعمل مخرجًا للدراما ومذيعًا في إذاعة البرنامج الثاني الذي كان من مؤسسيه حتى عام 1975 حيث منع من الكتابة. بعد منعه من الكتابة ترك مصر وسافر في أفريقيا وآسيا حيث عمل مترجما. وعاش في جنيف بين عامي 1981 و1995 حيث عمل مترجما في الأمم المتحدة عاد بعدها إلى مصر حيث يعيش إلى الآن. ومن أشهر روايات بهاء طاهر خالتى صفية والدير وواحة الغروب.