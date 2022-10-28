فن ومشاهير

خالد النبوى ينعى بهاء طاهر: هتوحشنى قوى يا أستاذ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى ينعى بهاء طاهر: هتوحشنى قوى يا أستاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم خالد النبوى الكاتب الكبير بهاء طاهر الذى وافته المنية اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، وكتبت على حسابه على فيس بوك: "هتوحشني قوي يا أستاذ بهاء وهيوحشني وجودك هنا".

وأضاف: "مشيت أنت وإحنا لسه معرفناش أين هي براءة العمر الأول، عندما كانت الأشياء سهلة وبسيطة وطمأنينة النفس تأتي دون تعب ولا تعقيد، بينما ترحل أنت طفلًا بريئا دون تعقيد، الله يرحمك".

312912122_10160363307932008_8402251910825254919_n

 

 

313031115_10160363307882008_8263464780442637515_n

 

وتوفي اليوم الكاتب الكبير بهاء طاهر عن عمر ناهز 87 عاما وذلك بعد صراع مع المرض.

ولد بهاء طاهر في محافظة الجيزة في 13 يناير سنة 1935، عمل مترجمًا في الهيئة العامة للاستعلامات بين عامي 1956 و1957، وعمل مخرجًا للدراما ومذيعًا في إذاعة البرنامج الثاني الذي كان من مؤسسيه حتى عام 1975 حيث منع من الكتابة. بعد منعه من الكتابة ترك مصر وسافر في أفريقيا وآسيا حيث عمل مترجما. وعاش في جنيف بين عامي 1981 و1995 حيث عمل مترجما في الأمم المتحدة عاد بعدها إلى مصر حيث يعيش إلى الآن. ومن أشهر روايات بهاء طاهر خالتى صفية والدير وواحة الغروب.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا