شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تنعى بهاء طاهر: كنت من قرائه.. خالص العزاء للثقافة العربية والمصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة هند صبرى الكاتب الكبير بهاء طاهر الذى وافته المنية اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، وكتبت على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى: "فقد الأدب العربى واحدا من كتابه الكبار برحيل الكاتب بهاء طاهر كنت من قرائه.. خالص العزاء للثقافة العربية والمصرية".

وتوفى اليوم الكاتب الكبير بهاء طاهر عن عمر ناهز 87 عاما وذلك بعد صراع مع المرض.

ولد بهاء طاهر في محافظة الجيزة في 13 يناير سنة 1935، عمل مترجمًا في الهيئة العامة للاستعلامات بين عامي 1956 و1957، وعمل مخرجًا للدراما ومذيعًا في إذاعة البرنامج الثاني الذي كان من مؤسسيه حتى عام 1975 حيث منع من الكتابة. بعد منعه من الكتابة ترك مصر وسافر في أفريقيا وآسيا حيث عمل مترجما. وعاش في جنيف بين عامي 1981 و1995 حيث عمل مترجما في الأمم المتحدة عاد بعدها إلى مصر حيث يعيش إلى الآن. ومن أشهر روايات بهاء طاهر خالتى صفية والدير وواحة الغروب.