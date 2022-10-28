شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة أحمد لـ سهرانين: استوحيت شخصية "مربوحة" من جدتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمد أنور والفنانة رحمة أحمد ضيفين فى برنامج "سهرانين" مع الفنان والإعلامى أمير كرارة، المذاع على قناة ON.

وخلال الحلقة كشف رحمة أحمد أنها استوحت شخصية مربوحة التي قدمتها فى مسلسل "الكبير أوى 6" الذى عرض فى رمضان الماضى، من جدتها الراحلة، وقالت: "استوحيت شخصية مربوحة من جدتى.. أنا واخدة كتير من تفاصيلها فى شخصيتى، وكانت دمها خفيف جدا". ولفتت إلى أنها تجيد اللعب بصوتها وكانت تشارك بصوتها فى تسجيل قصص الأطفال.

أما محمد أنور فقال: "أنا كنت شاطر جدا وأنا فى المدرسة، فى ابتدائى كنت حاسس إنى هدخل مصر كأس العالم رغم إنى مبعرفش ألعب كورة، وفى الشارع مكانوش بيخلونى ألعب معاهم".

وشهد برنامج سهرانين فى مواسمه السابقة عددا كبيرا من النجوم، على رأسهم أصالة، وصابر الرباعى، وراغب علامة، وحكيم، وفريق واما، ونجوم مسرح مصر، ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وأبو، وأنغام ، وعبد الباسط حمودة، ويسران ومحمد الشرنوبى، بالإضافة لعدد كبير من النجوم والمطربين.