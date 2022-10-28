شكرا لقرائتكم خبر عن كاملة أبو ذكرى تنعى بهاء طاهر: على روحك السلام يا أستاذنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت المخرج كاملة أبو ذكرى الكاتب الكبير بهاء طاهر الذى وافته المنية اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، وكتبت على حسابها على فيس بوك: "ترحلون وتتركونا.. لم يتبق منكم الكثير الذين يعطونا القوة والحلم والمثابرة في الاستمرار.. تتركونا ضائعين لكن ما يشفع إنكم سوف تنعموا بالهدوء والراحة والسكينة".

وأضافت: "على روحك السلام يا أستاذنا.. أستاذ بهاء طاهر.. ما العمل أيها الشيخ وكل الحكمة لا يمكن أن تهدى الراحة إلى القلب".

وتوفي اليوم، الكاتب الكبير بهاء طاهر عن عمر ناهز 87 عاما وذلك بعد صراع مع المرض.

ولد بهاء طاهر في محافظة الجيزة في 13 يناير سنة 1935، عمل مترجمًا في الهيئة العامة للاستعلامات بين عامي 1956 و1957، وعمل مخرجًا للدراما ومذيعًا في إذاعة البرنامج الثاني الذي كان من مؤسسيه حتى عام 1975 حيث منع من الكتابة. بعد منعه من الكتابة ترك مصر وسافر في أفريقيا وآسيا حيث عمل مترجما. وعاش في جنيف بين عامي 1981 و1995 حيث عمل مترجما في الأمم المتحدة عاد بعدها إلى مصر حيث يعيش إلى الآن. ومن أشهر روايات بهاء طاهر خالتى صفية والدير وواحة الغروب.