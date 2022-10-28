شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور: أمى لا تستطيع نطق أسماء بناتى.. وزوجتى كانت عايزة تسمي ابنتى "سنبول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمد أنور والفنانة رحمة أحمد، ضيفين على برنامج "سهرانين" مع الفنان والإعلامى أمير كرارة، المذاع على قناة ON.

وبدأ محمد أنور الحلقة بغنائه "طبيب جراح" على طريقة سلطان الطرب جورج وسوف، وبعد انتهائه من الغناء قال: "أنا آسف للفنان جورج وسوف".

وعن بناته صرح أنور: "عندى نوراى وديالا.. ومراتى كانت هتسمي اسم غريب "سنبول". وأضاف أن والدته ما زالت تواجه صعوبة فى حفظ أسماء بناته، قائلا: "إخواتى اسمهم أحمد ومحمود وأنور، مفيش أي إبداع أبدا ، وأمى من الصعب تنطق أسماء بناتى".

وأضاف: "أنا كنت بتضرب كتير وأنا صغير مع إنى مليش فى الخناقات، ولو اتضربت فى الشارع بطلع البيت اتضرب تانى فى البيت".

أما رحمة أحمد فقالت إنها بنت وحيدة لـ 3 أولاد ولها أخ توأم. وشهد برنامج سهرانين فى مواسمه السابقة عددا كبيرا من النجوم، على رأسهم أصالة، وصابر الرباعى، وراغب علامة، وحكيم، وفريق واما، ونجوم مسرح مصر، ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وأبو، وأنغام ، وعبد الباسط حمودة، ويسران ومحمد الشرنوبى، بالإضافة لعدد كبير من النجوم والمطربين.