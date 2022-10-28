شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة جيلان علاء عن دورها فى فاتن أمل حربي: تجربه هايلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة جيلان علاء عن تحولها من الأدوار الكوميديا إلى الدراما، معقبة :" جست دور فى مسلسل فاتن أمل حربي بطولة النجمة نيللى كريم، واللى رشحنى للدور ده ماندو العدل كان شايف انه ينفع اجسد الدور ده وادانى الفرصة دى، وقالى ان شايفك أنك تطلعى برا الكوميديا للدراما ودى كانت حاجة جديدة".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى عبر برنامجها معكم المذاع على قناة سى بى سى، : "والمسلسل كان تجربها هايلة.. تحسى انى فيه وقار فى التمثيل".

وكشفت عن اعتراف زوجها بطلبها للزواج منه بعد حلقتهم التى اجريها مع الإعلامية منى الشاذلى منذ أقل من عام، قائلا جيلان: "وصلنى وقالى عن الزواج بعد ما خلصنا الحلقة معاكى من اقرب من سنة.. وهو داخل يجوز على طول".

وقال عز شهوان الملحن والموزع الموسيقى: "طول الطريق كنت بفكر اقولها بكرة ولا بعد بكرة وانا زى اى راجل ساذج فروحت اعترفت ليها بالزواج".