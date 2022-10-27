عقد قرآن شيري عادل وطارق صبري

كتب امير فتحي في الخميس 27 أكتوبر 2022 11:51 مساءً - احتفل الفنان طارق صبري بعقد قرآنه على الفنانة شيري عادل منذ قليل في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين .

وأعلن طارق صبري هذا الخبر في تصريحات صحفية له، مؤكدا ما تم تداوله في الساعات الماضية عن عقد قرآنهما وارتباطهما ويستعدا لحفل الزفاف قريبا .

يذكر أن الثنائي كان قد تكرر ظهورهما معا في الفترة الماضية في أكثر من مناسبة منها حضورهما لعرض مسرحية “زقاق المدق”، وأيضا مشاركتهما في إحدى الفعاليات بدبي .