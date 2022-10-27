شكرا لقرائتكم خبر عن غنوا على قهوة واشتغلوا مع رقاصة.. فريق واما يكشف لـ أنغام بدايته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت المطربة أنغام في برنامجها الجديد "أنغام" فريق "واما"، أحمد الشامي، ‏أحمد فهمي، ‏نادر حمدي، ‏محمد نور، في حلقة اليوم، الخميس، عبر قناة dmc.

وقال الفنان أحمد فهمي إن بداية أعضاء فرقة "واما" كانت صعبة للغاية، حيث عمل الفريق فى إحدى المقاهي في منطقة العتبة بالقاهرة، كما عمل مع "رقاصة".

وقال المطرب محمد نور إن أعضاء فرقة "واما" كانوا يرتدون "تيشيرتات" بـ20 جنيها للغناء بها، متابعا: "كنا بناخد 100 جنيه في الحفلة، وفي أحد الأفراح وجدت المطرب الكبير هاني شاكر وكنت سعيدا للغاية بلقائه".

وقال المطرب نادر حمدي إن أغنية "يا غالي عليا" لها قصة مختلفة مع المطرب محمد نور، والذي أداها بشكل جيد جدا، كما أن التوزيع الموسيقى الخاص بها جرى الانتهاء منه قبل الغناء.

وكشف فرقة واما عن بداتهم الفنية وسر تعاونهم مع المطرب تامر عاشور، ونادر عبد الله، في أغنية "بنتهرّب"، وقال محمد نور: "أجريت أنا وأحمد فهمي في البداية ألحان لبيعها للمطربين، فلم يبيعا أي شىء منها، وقررا أن يغنيا سويا".

وقال المطرب أحمد الشامي: "عندما تجمعنا نحن الأربعة للغناء كان التوزيع الموسيقى لأغانينا لائق علينا، فكانت الأصوات متكاملة بعد ذلك".

وقال نادر حمدي: "أردنا غناء أغاني لم يتم تداولها من قبل، وشعرنا أننا لا بد أن نغني بشكل مختلف، وكنا على دراية بترتيب الأصوات في الغناء".