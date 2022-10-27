شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم هانى رمزى وسهر الصايغ من الجمعية العربية للإعلام والسينما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت الجمعية العربية للإعلام والسينما حفلها السنوي لتكريم عدد من نجوم الفن المصريين والعرب، مساء اليوم، والذى يقام بعنوان "الأفضل" تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين.

وتغيب المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد الفنانين العرب لظروف صحية، وفوض الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، للمشاركة في تسليم التكريمات للفنانين.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وعرض فيلم تسجيلي للمكرمين خلال الدورة السابقة منهم إلهام شاهين، وفردوس عبد الحميد، والمخرج هاني لاشين، والمخرج محمد فاضل، والمخرج عمر عبد العزيز وغيرهم.

ومنحت الجمعية جوائز الأفضل في الدورة الثانية للفنانين، هاني رمزي، محسن محيى الدين، رانيا فريد شوقي، سهر الصايغ، وأيضا الفنانة وفاء عامر التي تغيبت نظرا لانشغالها في تصوير أحد الأعمال الفنية، وخصت المهرجان بفيديو مسجل وجهت الشكر لإدارة الجمعية، كما تم تكريم الفنان عاطف عبد اللطيف.

وكرم أيضا من الجمعية كل من خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، المونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما، المؤلف براء الخطيب، الفنانة حنان سليمان، الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي، وتكريم أسامة أنور عكاشة وتسلمته ابنته نسرين، والمخرج رؤوف عبد العزيز، والمخرج أشرف فايق، الفنان حمدي هيكل، الفنانة ندي بهجت، الفنانة سمر سيعود، الناقد الأمير أباظة.