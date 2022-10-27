شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صبرى يعقد قرانه على شيرى عادل قبل سفره للكويت.. وحفل الزفاف قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفنان طارق صبرى قرانه على الفنانة شيرى عادل منذ أيام، وذلك قبل سفر الأخير إلى الكويت لمشاركته كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان الكويت المسرحى.

ويتواجد طارق صبرى حاليا فى دولة الكويت، وبعد العودة إلى القاهرة سيتم تحديد موعد حفل الزفاف بحضور عدد من نجوم الفن وأهل العروسين.

يذكر أن شيرى عادل غابت عن السينما خلال الـ5 سنوات الأخيرة وتحديداً عندما قدمت فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر ويسرا اللوزى وإدوارد وإيمان السيد وإخراج إيهاب راضى، واكتفت خلال هذه الفترة بالظهور كضيفة شرف في فيلم "للإيجار" مع خالد الصاوى ومحمد سلام، وتأليف وإخراج إسلام بلال، وتم عرضه فى السينمات العام الماضى.