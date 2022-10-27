شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الحدينى بندوة تكريم عمرو دوارة: أعماله تؤكد تواجده على خريطة المسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل ندوة تكريم حارس ذاكرة المسرح المصري الدكتور عمرو دوارة، والذي أقامها اتحاد كتاب مصر برعاية الدكتور علاء عبد الهادي، وذلك بحضور كل من الفنان القدير محمود الحديني، والفنان ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية ياسر صادق، والناقد عبد الغني داود، والفنان خالد الذهبي ولفيف من الإعلاميين والفنانين.

وقال الفنان محمود الحديني: "أعمال عمرو دوارة تؤكد تواجده على خريطة المسرح المصري بشكل فعال، ولعل آخرها هي الموسوعة الذي أقامها لتأريخ المسرح المصري والتي تعتبر حدث هام لكل المسرحيين، فالمسرح هو الفن الوحيد المباشر مع المتفرج ولكن في الحقيقية هناك حلقة مفقودة بين الجمهور والمسرح، فمنذ عام 35 والدولة تدعم المسرح، ولكننا نحن بحاجة لجذب الشباب للمسرح ولا بد من فتح قنوات للجماهير المصرية، فأنا أخشى أن يتلاشي فن المسرح إذا لم نقوم بأمر إيجابي إتجاهه ليجذب الجمهور".

ومن جانبه قال الدكتور عمرو دوارة: "لي العديد من الكتب وصل عددهم لـ36 كتابا يعد نصفهم في مجال التوثيق، والنصف الآخر عن بعض المخرجين وكذلك الفنانين، المسرح مشكلته أنه بدأ تسجيله بعد 90 عاماً من بدايته، ونحن في جزر منعزلة داخل وزارة الثقافة، والحقيقة أن الموسوعة التي أعدها لم تكن جهدا فرديا مني فوالدي رحمة الله عليه قال الجهد الموسوعي صعب أن يقوم به فرد فقط، وقد صدر من الموسوعة عشر نسخ، وأتمنى أن يكتمل أعداد نشرها حتى تصل للجزء الثامن عشر، وأنا ممتن لهذا التكريم ولحضوركم الكريم".

وأكد الفنان ياسر صادق أن الدكتور عمرو دوارة ملم بكل جوانب المسرح، فقد بدأ حياته ممثل وورث جينات العبقرية النقدية من والده فؤاد دوارة، وتابع عمرو دوارة عضو مجلس إدارة المركز القومي للمسرح وبحكم صداقتي وحبي وعشقي للمسرح بدأت استغلاله لتوثيق المسرحي الذي قد بدأه الفنان محمود الحديني عندما كان رئيساً للمركز، وبالفعل قمنا بعمل طفرة كبيرة، وقدم دوارة تاريخ المسرح المصري في حلقات مصورة صورنا منها 30 حلقة شملت التوثيق وكان له اسهامات كبيرة، وكان من أهم الداعمين لعودة مجلة المسرح واستقطابها بالمركز وهو أحد أهم الكتاب اللي بيكتبوا في المجلة.