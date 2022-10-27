"لو كنت رجلا لقتلتك".. كيف علق الفنانين على ارتفاع سعر الدولار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علق عدد من الفنانين على ارتفاع سعر الدولار صباح يوم الخميس، نستعرض أبرز هذه التعليقات:

عمرو عرفة

علق المخرج عمرو عرفة، بشكل ساخر على ارتفاع سعر الدولار، اليوم الخميس، ليتخطى حاجز الـ 22 جنيهًا للبيع لأعلى مستوى له على الإطلاق.

وكتب عرفة، عبر حسابه على تويتر: "خبر عاجل.. الدولار يقفز على أحد المواطنين في الشارع".

نبيل الحلفاوي

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "بما أن القطاع الخاص كان قد حدد أسعاره على أساس 25 جنيه للدولار.. فإن عدم مراقبة السوق والوقوف بحزم ضد انعدام الضمير واستغلال ارتفاع سعره يعتبر تهاونا وتقصيرا في حق المواطن".

عمرو محمود ياسين

وكتب عمرو محمود ياسين عبر صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك": " تابعت سعر الدولار النهاردة شيء مش منطقي السعر هيفضل متذبذب عدة أيام قبل أن يصل ويستقر نسبيا عند رقم معين يمثل القيمة الحقيقية للعملة المصرية في مواجهة الدولار ومختلف العملات في هذه المرحلة، شوفوا لنا بس يا ولاد أي تريند عبيط نهري فيه ونقول وجهات نظرنا عنه بقى وكده".

وأضاف: "تحديث، في فهم خاطئ في بعض الكومنتات بعض الناس فاكرة إني بقول إن الدولار سعره هينزل فا كده أنا بطبل، يا سيد يا محترم أنا بقول إن السعر النهاردة خادع وإنه هيحتاج كذا يوم قبل مانفهم سعر الجنيه هيستقر على ايه. يستقر عند ٢٠ يوصل ٣٠. الله أعلم".

وتابع: "في ناس فاكرة إني بطلب من الناس ماتكلمش في الدولار وتتكلم في تريند عبيط، طبعا أنا مش بقول كده أنا خدتها فرصة انتقد التريندات العبيطة اللي الناس بتهتم بيها وتترك الأمور والتفاصيل الهامة فكتبت كلامي تريقة وقلت (تريند عبيط) بسخر وبحذر من ده! بس وجاري الاتفاق مع مترجم لترجمة بوستاتي وتفسيرها تحليليا".

أحمد العوضي

وكتب الفنان أحمد العوضي عبر صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك": "ياعم وعهد الله لو كنت رجلا لكنت قتلتك".

وقفز الدولار بعد إصدار البنك المركزي اليوم الخميس، حزمة قرارات استثنائية تضمنت رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية اليوم الخميس لأول مرة من 5 شهور.

وقال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار وفقا للعرض والطلب".

جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور محافظ البنك المركزي ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الحكومة أمس الأربعاء، عن سلسلة من إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة لمواجهة الغلاء.