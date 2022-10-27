"واحة الغروب".. أعمال درامية مقتبسة عن روايات الأديب بهاء طاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

توفي الروائي والمترجم، بهاء طاهر، اليوم الخميس، 27 أكتوبر عن عمر ناهر الـ 87 عاما.

حولت بعض الأعمال الأدبية للأديب الراحل إلى أعمال درامية، كان آخرها مسلسل "واحة الغروب" عام 2017، نستعرضها في هذا التقرير:

واحة الغروب

عُرض مسلسل "واحة الغروب" عام 2017 مقتبسا عن رواية الأديب بهاء طاهر بنفس الاسم، سيناريو وحوار مريم نعوم وهالة الزغندي وشارك في كتابة الحوار أحمد بدوي، إخراج كاملة أبو ذكري.

المسلسل بطولة الفنانين: خالد النبوي ومنة شلبي وسيد رجب وأحمد كمال ورشدي الشامي وركين سعد وخالد كمال ومنذر رياحنة وأحمد مجدي وغيرهم.

خالتي صفية والدير

في عام 1996 عُرض مسلسل خالتي صفية والدير، عن رواية بنفس الاسم للأديب الراحل، أخرجها إسماعيل عبدالحافظ، ولعب أدوار البطولة: ممدوح عبدالعليم، بوسي، سناء جميل، حمدي غيث، عمر الحريري، وكوكبة من نجوم الفن، وحقق العمل نجاحا ضخما.

وفي عام 2010 تم تحويل نفس الرواية لمسرحية تحمل نفس الاسم "خالتي صفية والدير".

وشارك بهاء طاهر في كتابة السيناريو والحوار مع حمدي زيدان، وأخرجه محمد المرسي، من بطولة الفنانين، نرمين كمال وإيهاب مبروك وصابرين وأحمد طارق وصلاح رشوان وغيرهم.

بهاء طاهر (ولد في الجيزة، مصر سنة 1935) مؤلف روائي وقاص ومترجم مصري ينتمي إلى جيل الستينيات، منح الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008 عن روايته واحة الغروب، حصل على الشهادة الجامعية من كلية الآداب قسم التاريخ، عام 1956 من جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا في الإعلام شعبة إذاعة وتليفزيون سنة 1973.

من أبرز أعماله: بالأمس حلمت بك (مجموعة قصصية) ـ 1984، أنا الملك جئت (مجموعة قصصية)، شرق النخيل (رواية) ـ 1985، قالت ضحى (رواية) ـ 1985، ذهبت إلى شلال (مجموعة قصصية)، خالتي صفية والدير (رواية تم تحويلها إلى مسلسل تليفزيوني)، الحب في المنفى (رواية) 1995، 10 مسرحيات مصرية - عرض ونقد أبناء رفاعة - الثقافة والحرية، ساحر الصحراء - ترجمة لرواية الخيميائي لباولو كويلو، نقطة النور - رواية، واحة الغروب - رواية).