بالصور| ديانا حداد تشعل حفلها في مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

وسط تفاعل كبير من الجمهور، أحيت الفنانة ديانا حداد حفلها الأول في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي أقيم على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

وأشعلت ديانا حماس الجمهور بباقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة، كما أشركت في بعض الأغاني عازف آلة الإيقاع (الطبول كبيرة الحجم).

وغنت ديانا: ماني ماني، يامايا، ساكن، جراح الحبيب، امشي ورا كدبهم، تبسم، غني لي شوي شوي، لاقيتك.

وكانت ديانا أكدت في بيان صحفي أنها متحمسة جدا للقاء الجمهور الذي وصفته بالرائع، وقالت "جهزت لهم مفاجأة قوية أتمنى ان تنال إعجابهم".