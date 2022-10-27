إيرادات الأربعاء.. "فضل ونعمة" يحافظ على الصدارة و"بحبك" يتفوق على "كيرة والجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 8 أفلام، هي: "فضل ونعمة"، "أشباح أوروبا"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "حظك اليوم"، وحققت أمس الأربعاء 26 أكتوبر إيرادات وصلت 276 ألفًا و617 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل فيلم "فضل ونعمة" المركز الأول، بطولة الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، إخراج رامي إمام، بعد تحقيقه 167 ألفًا و507 جنيهات.

وكان المركز الثاني من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 33 ألفًا و945 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 23 ألفا و632 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وجاء في المركز الرابع فيلم "كيرة والجن" محققا 18 ألفًا و153 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

وحصل على المركز الخامس فيلم "الهيبة"، وحقق 15 ألفًا و481 جنيها، بطولة الفنان تيم حسن، زينة مكي، سعيد سرحان، محمد عقيل، عبدو شاهين، تأليف سامر نصر الله، وإخراج سامر البرقاوي.

وفاز بالمركز السادس فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 8 آلاف و93 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

ويأتي في المركز السابع فيلم "حظك اليوم" بعد حصوله على إيراد قُدر بـ5 آلاف و28 جنيها، بطولة كريم قاسم وهدى المفتي.

فيلم "أشباح أوروبا" حصل على المركز الثامن، بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 4 آلاف و778 جنيها.