أحمد وفيق: "أغمى عليا وعيني ورمت ورقبتي اتلوحت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن الفنان أحمد وفيق تعرضه للإغماء وعدة إصابات إثر سقوطه على وجهه، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب وفيق: "أنا إمبارح قولت لازم اتفاءل، وقعت في الحمام ووجهي تعور وعيني ورمت ورقبتي تلوحت وأغمى علىّ، أنا هابطل اتفاءل، لإن واضح إنه تفاؤل مضروب، أو يمكن تفاءلت غلط".

يذكر أن أحمد وفيق شارك في بطولة مسلسل "بيت الشدة" مع الفنانة وفاء عامر.

"بيت الشدة" بطولة الفنانين، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.