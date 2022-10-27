"عربية أروح بيها الجامعة".. بدرية طلبة تكشف أغرب طلبات جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة بدرية طلبة أغرب الطلبات التي تصلها من جمهورها ومعجبيها عبر صندوق الرسائل بحسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت بدرية طلبة: "بتجيلي طلبات تدهشني زي مثلا واحدة طلبت 15 مليون تسددهم للبنك، لأنها واخدة قروض هي واخواتها يعلموا مشروع والمشروع فشل وخسروا فلوسهم والبنك أخد حكم عليها، التمست لها العذر لأنها غرقانة والغرقان بيدور على قشاية زي ما بيقولوا وطبعا أنا ولا رديت عليها لإن اللي بيفك كرب حد مش بيفكه بالرقم ده، ده لو كان معايا أصلا".

وأضافت: "لكن واحدة زي دي تطلب طلب زي ده، هنا بقا الاندهاش زاد جدا عربية إيه حضرتك؟، في ناس مش لاقية رغيف فاضي، مش هرد".

ونشرت رسالة وصلتها من أحد الأشخاص، يطلب فيها "سيارة" وكان نصها: "السلام عليكم أنا بحب حضرتك جدا، وبحب كل أعمالك ربنا يوفقك يارب، أنا نفسي يكون عندي عربية أروح بيها الجامعة حتى لو عربية مستعملة ده حلمي، ممكن تساعديني وهكون متشكر لك جدا جدا، حلمي من زمان أروح الجامعة بعربيتي، حتى لو هتكون عربية مستعملة، ده حلمي".

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في فيلم "تماسيح النيل"، وهو من بطولة: بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هنادي مهنا، سليمان عيد، محمد جمعة، دينا محسن (ويزو)، سوزان نجم الدين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.