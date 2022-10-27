أميرة أديب تنهار من البكاء وتوجه رسالة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عبرت الفنانة الشابة أميرة أديب عن سعادتها الكبيرة بجمهورها والذين حرصوا على حضور احتفالية أقامتها، إعلانا عن إطلاق منتج جديد يحمل اسمها في أحد المولات.

ونشرت أميرة فيديو على انستجرام، ظهرت فيه وهي متأثرة وتنهار من البكاء، إذ لم تستطع تمالك نفسها ودموعها من سعادتها بجمهورها، وقالت "عشان تكونوا فاهمين المول اتقفل من كتر ما كان فيه ناس واقفة في الطابور، وان ده يحصل من غير ما يكون فيه خناقة أو مشكلة واحدة دي حاجة أبهرتني".

وتابعت "فخورة انكم جمهوري شكرا للاحترام وانكم جايين عشان ننبسط، كان يوم لطيف واستمتعنا بيه، مبسوطة ان عجبكم المنتج شكرا من كل قلبي".

جدير بالذكر أن أميرة أديب عرض لها في رمضان 2022 مسلسل مين قال، بطولة جمال سليمان ونادين وأحمد داش.