شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركات مصرية فى سوق البحر الأحمر في دورته الـ2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سوق البحر الأحمر؛ باعتباره منصّة محوريّة مصمّمة لاكتشاف صانعي الأفلام العرب والأفارقة وربطهم بمجتمع الأفلام الدولي، عن اختياراته السنوية للمشاركين في سوق البحر الأحمر وبرنامج عروض الأفلام قيد الإنجاز.

ويُقام سوق المشاريع وعروض الأفلام قيد الإنجاز على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في إطار سوق البحر الأحمر ضمن دورته الثانية، والتي ستعقد خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر 2022، حيث يتيح سوق البحر الأحمر عبر برامجه الشاملة، فرصة الاطلاع على المشهد السعودي الحيوي، بالإضافة إلى أفضل إنتاجات المنطقة العربية.

وقد ساهمت الدورة الأولى لسوق البحر الأحمر بشكل كبير في ربط الجيل الجديد بقطاع صناعة السينما على نحو عميق؛ من خلال استضافة أكثر من 560 اجتماعًا، رحّب من خلالها السوق بأكثر من 3115 من المتخصصين في صناعة الأفلام والإعلاميين، ومن المنتظر أن يحتضن هذا العام مشاركة أكثر من 350 من الموزعين، والمنتجين، والممولين، جنبًا إلى وكلاء المبيعات، وممثّلي المهرجانات، وجهًا لوجه مع أصحاب المشاريع.

وستتنافس المشاريع المختارة على جوائز نقدية يقدمها صندوق البحر الأحمر من خلال لجنتي تحكيم. وتشمل هذه الجوائز؛ جائزة التطوير وقيمتها 35,000 دولار أمريكي، وجائزة لجنة التحكيم وقيمتها 35,000 دولار أمريكي، وجائزة الإنتاج وقيمتها 100,000 دولار أمريكي.

كما ستتنافس كافة المشاريع المشاركة ضمن برنامج عروض الأفلام قيد الإنجاز على جائزة سوق البحر الأحمر "لما بعد الإنتاج" وقدرها 30,000 دولار أمريكي. كما يمكن لكافة المشاريع المشاركة التأهّل والتنافس على جوائز أخرى من رعاية شركاء سوق البحر الأحمر.

وسيقدّم سوق المشاريع 11 مشروعًا من إشراف معمل البحر الأحمر ، وقد جرى تطويرها على مدار العام من خلال سلسلة من ورش العمل المكثفة، التي تم عقدها بالتعاون مع معمل تورينو للأفلام.

كما سيتم اختيار مشروعين للحصول على الجائزة السنوية للإنتاج من معمل البحر الأحمر، وقيمتها 100,000 دولار أمريكي )لكل مشروع(، على ضوء النقاش وتداول القرار والتصويت من طرف خبراء صناعة السينما.

كما سيعرض سوق المشاريع 11 مشروعًا من إشراف معمل البحر الأحمر ، وقد جرى تطويرها على مدار العام من خلال سلسلة من ورش العمل المكثفة، التي تم عقدها بالتعاون مع معمل تورينو للأفلام.

وقالت ميريام عرب، مستشارة سوق البحر الأحمر؛ قائلة: "يسعدني الإعلان عن اختياراتنا التي ستشارك في الدورة الثانية للسوق. فمع نجاح الدورة الافتتاحية للسوق؛ زاد عدد المشاريع المقدمة من صنّاع الأفلام، الواعدين والمخضرمين على حدٍّ سواء، ممن يسعون إلى الأخذ بقطاع صناعة الأفلام في المنطقة إلى آفاق جديدة. وذلك على خلفيّة زيادة الإقبال على المحتوى، وتضاعف عدد المواهب المتنوّعة والقصص الجديدة، حيث يلتزم سوق البحر الأحمر بتتويج الإبداع وتقديمه عبر منصّة بارزة تطلّ على العالم أجمع، دعمًا للفنّ الذي تصنعه العقول المستقلّة والمبدعة في كلٍّ من العالم العربي وأفريقيا."

سوق المشاريع

تشمل المشاريع المختارة كلًّا من:

خلف أشجار النخيل لميريام بن مبارك (المغرب/ فرنسا/بلجيكا(

داروين في الطايف لمها الساعاتي (المملكة العربية السعودية/كندا)

أنا قادم لأجلك لسيريل رينجو (الكاميرون)

جورا للطفي ناثان (مصر/ الولايات المتحدة الأمريكية)

رجال في الشّمس لمهدي فليفل (فلسطين/ المملكة المتحدة/اليونان/ هولندا/ الدنمارك)

لم تكن وحيدة لحسين الأسدي (العراق)

تايغرس لحيدر رشيد (العراق/ إيطاليا)

رحلة إلى القدس لكابي زرازير وميشال زرازير (لبنان/ فرنسا)

المتشرّدون لأمارتي أرمار (غانا/ فرنسا)

أين المعالج؟ لتيبوقو ماليبوغو (جنوب إفريقيا/ الولايات المتّحدة)

أولاد الغولة لإسماعيل العراقي (المغرب/ فرنسا)

يونان لأمير فخر الدين (سوريا/فلسطين/ ألمانيا/ فرنسا/ إيطاليا)

معمل البحر الأحمر

تشمل المشاريع المختارة كلًّا من:

المستعمرة تأليف وإخراج محمد رشاد وإنتاج هالة لطفي (مصر)

ياجوج تأليف مراد الدين العمايرة ومن إخراج فهمي فرحات وإنتاج جمانة القريش (السعودية)

آخر أيام الصيفية تأليف وإخراج محمد الجبرين ومن إنتاج رغد باجبع (السعودية)

من الربع إلى الخميس في الجزائر العاصمة تأليف وإخراج صوفيا دجاما وإنتاج أوريلي تورك (الجزائر)

تهويدة تأليف وإخراج عمر العميرات وإنتاج أسد الكريمي (السعودية)

حزب العلكة تأليف راني نصر وإخراج سماح القاضي وإنتاج ميشيل أيوب (لبنان)

انت الشاعر وأنا طيف تأليف وإخراج سارة مسفر وإنتاج لجين باخشوين (السعودية)

الرقص على حافة السيل تأليف وإخراج هناء العمير، وإنتاج سهى سمير (السعودية)

عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن تأليف وإخراج مراد مصطفى وإنتاج سوسن يوسف (مصر)

دوغماس تأليف وإخراج صلاح إسعاد ومن إنتاج تقي الدين إسعاد (الجزائر)

كبش الفداء تأليف تقوى على وإخراج فراس المشرع وإنتاج رزان الصغير(السعودية)

عروض الأفلام قيد الإنجاز في سوق البحر الأحمر

تشمل المشاريع المختارة كل من:

بانيل و آداما لراماتا تولاي (فرنسا/ السنغال/ مالي)

كيان لأسمهان بكيرات (الأردن)

عصابات لكمال لزرق ( فرنسا /المغرب/ بلجيكا)

الشَّعر الأجعد لجاك ماركوفيتش (جنوب إفريقيا)

المرهقون لعمرو جمال (اليمن/ السودان/ المملكة العربية السعودية)

كذِب أبيض لأسماء المدير (المغرب/ قطر/ المملكة العربية السعودية/ مصر)