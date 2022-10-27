شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة " فؤاد ومنيب " على مسرح ساقية الصاوي 4 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي فرقة " فؤاد ومنيب " حفلاً موسيقياً ، وذلك علي مسرح ساقية الصاوي ، يوم الجمعة الموافق 4 نوفمبرالمقبل ، ومن المقرر أن يقدم فيها الثنائي باقة من أعمالهما منها "عتاب والعاصفة ودعينى أقولها و حلم وضائع والهروب من الحب والأفضل قادم ونوستالجيا وأغنية للروح وموعد مع الغروب وروزيتا ومسافات " .

فكرة تكوين الفرقة جاءت عندما التقي الطبيب البشري وعازف البيانو محمد فؤاد بعازف الكمان و المؤلف الموسيقي أحمد منيب عام 2015 وذلك في المنيا خلال استكماله دراسته الاكاديمية العليا لالة الكمان وقدما معا العديد من الحفلات داخل البلدان وخارجها وبعدها حرصت الفرقة علي المشاركة في مهرجانات الأوبرا الفنية منها المهرجان الصيفي .

محمد فؤاد طبيب بشري وعازف بيانو ومؤلف موسيقي، تعرَّف إلى عازف الكمان أحمد منيب والذي يُكمل دراسته الموسيقية العليا في ألمانيا عن طريق الإنترنت، وأعجب كلٌّ منهما بالأسلوب الفني الموسيقي للآخر، فقررا العمل معًا، وقد عملا على مشروعهما الفني «مؤلفات فؤاد برؤية وتوزيع أحمد منيب».