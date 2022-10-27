تسجيل صوتي لشيرين: “والله العظيم أنا مظلومة”

كتب امير فتحي في الخميس 27 أكتوبر 2022 05:43 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية تسجيلا صوتيا للفنانة شيرين عبد الوهاب زعم مروجوه أنه حديث وتم تسريبه من داخل المستشفى .

تحدثت شيرين عبد الوهاب في التسجيل الصوتي عن أنها مظلومة وتعرضت لمؤامرة من جانب من يتربصون بها، مقدمة اعتذارا لجمهورها ومحبيها .

فقالت: “أنا راسي تعبان، تعبانة قوي .. والله العظيم أنا مظلومة وحسبي الله ونعم الوكيل .. فيه حد متربص بيا فيه مؤامرة علشان أنا معملتش أي حاجة .. أنا أسفة إن أنا المفروض احترم نفسي وإسمي وكياني .. حقكم عليا” .

فيما اتضح أن هذا التسجيل هو تسجيل قديم يعود إلى عام 2019 لاتصال شيرين بقناة تليفزيونية للدفاع عن نفسها والاعتذار إثر تصريح “من يتكلم في مصر يدخل السجن” بحفلها في البحرين والذي أثار حالة من الجدل .