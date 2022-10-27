شكرا لقرائتكم خبر عن "بنات عبد الرحمن" في دور السينما المصرية بعد جولة بالمهرجانات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض حاليا في دور السينما المصرية الفيلم الأردني "بنات عبد الرحمن"، تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي، ويعد أحد الأفلام العربية التي تفتح لها دور العرض المصرية أبوابها في الفترة الأخيرة.

وسبق أن حصل فيلم "بنات عبد الرحمن" على منحة مؤسسة الدوحة للأفلام لمرحلة التطوير، منحة صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمرحلتي التطوير والإنتاج، ووصل إلى المرحلة النهائية في منصة الترويج بمهرجان تريبيكا السينمائي، كما شارك في معمل راوي لكتاب السيناريو بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

وعُرض فيلم "بنات عبد الرحمن" في عدد من الدول العربية، إذ انطلق في تونس كما حصل على عروض في الإمارات العربية المتحدة، واستمر عرض الفيلم في السينمات الأردنية 10 أسابيع على التوالي إلى جانب أسبوعين من العروض الخاصة، ليصبح بذلك أول فيلم أردني يحقق هذا الإنجاز، كما عرض في دور العرض السعودية والكويتية، وشارك من قبل في مهرجان عمّان السينمائي الدولي.

ومؤخراً رفع بنات عبد الرحمن من رصيده من الجوائز إلى 4 جوائز دولية إذ فاز بجائزة الجمهور في مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة في فلورنسا، وكان الفيلم قد فاز بجائزة الجمهور في مهرجانات إسبينيو السينمائي للمخرجين الجدد والعمل الأول بالبرتغال، ومهرجان الفيلم العربي في سان دييغو بأمريكا، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العالمي الأول.

وكان الفيلم قد شارك في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة حيث نال تنويه خاص، وفي الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ضمن قسم برنامج روائع عربية، كما افتتح مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، وشارك في مهرجان الفيلم العربي في ألمانيا، ومهرجان كالجاري للأفلام العربية في كندا.

تدور أحداث "بنات عبد الرحمن" حول أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

يشار إلى أنه أقيم مؤخرا عرض خاص لفيلم "بنات عبد الرحمن" في إحدى دور العرض السينمائية المصرية، وشهد العرض حضور بطلة الفيلم صبا مبارك والمنتجة آية وحوش، والمخرج زيد أبو حمدان إلى جانب عدد من الفنانين النقاد والإعلاميين، إذ حضرت النجمة صفية العمري، والممثلة إنجي المقدم، والمطرب والممثل أحمد فهمي، والممثلة هبة عبد الغني، والممثلة هاجر السراج، والناقد أندرو محسن، والممثل محمد علاء، والممثلة هنا شيحة، والمنتجة شاهيناز العقاد، والمونتيرة دينا فاروق.



عرض خاص لفيلم بنات عبد الرحمن



عرض خاص لفيلم بنات عبد الرحمن



عرض خاص لفيلم بنات عبد الرحمن



عرض خاص لفيلم بنات عبد الرحمن



عرض خاص لفيلم بنات عبد الرحمن



عرض خاص لفيلم بنات عبد الرحمن



عرض خاص لفيلم بنات عبد الرحمن



عرض خاص لفيلم بنات عبد الرحمن