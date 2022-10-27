شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنانة كريمة منصور والعزاء غدا بمسجد الرحمن الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى والد الفنانة كريمة منصور المعتز بالله أحمد منصور، ونشرت ابنة الفقيد عبر صفحتها على الفيس بوك موعد العزاء قائلة : يقام العزاء غدا الجمعة 28 أكتوبر في مسجد الرحمن الرحيم ، طريق صلاح سالم.

كان قد منح سفير دولة فرنسا بجمهورية مصر العربية مارك باريتى الفنانة المصرية كريمة منصور وسام فارس الآداب والفنون بمقر سفارة فرنسا بالقاهرة، وقال السفير فى كلمته: "أرحب بكم فى بيت فرنسا بمناسبة منح كريمة منصور وسام فارس الآداب والفنون، كريمة منصور أنت فنانة شاملة فى مجال الرقص إذ إنك راقصة ومصممة رقصات ومدربة، ولا شك أن الرقص المعاصر فى مصر قد تقدم فى خطاك، أنت خريجة معهد لندن العالى للرقص وحاصلة على بكالوريوس السينما من أكاديمية الفنون بالقاهرة".