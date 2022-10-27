شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يهنئ إليسا بعيد ميلادها.. والنجمة ترد: عشرة العمر وأحلى أصدقائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم وائل كفورى، النجمة إليسا بمناسبة عيد ميلادها، متمنيا لها المزيد من السعادة و النجاح في حياتها.

وكتب وائل، عبر حسابه على تويتر، قائلا:"عيد ميلاد سعيد ايتها المرأة الجميلة أتمنى لكى السعادة والنجاح وأن تكونى دائمًا محاطه بكل حبايبك عقبال المية"، وردت إليسا على تهنئته قائلة:" عشرة العمر وأحلى أصدقائي شكرا لك دائما لجلب الفرح لحياتنا".



إليسا

وتحتفل النجمة اللبنانية إليسا، اليوم الخميس، بعيد ميلادها حيث إنها من مواليد 27 أكتوبر ، تلقت تعليمها الثانوى فى مدرسة داخلية، وكانت لا ترى عائلتها إلا أيام العطلات، ثم التحقت بكلية العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية لكنها لم تكمل دارستها الجامعية.

بدأت نشاطها الفنى وهى فى العاشرة عن طريق الاشتراك فى المناسبات الاجتماعية، وفى عام 1992 شاركت فى برنامج استوديو الفن ونالت عنه الميدالية الفضية وهو ما دفعها إلى استكمال مسيرتها الغنائية وإحياء العديد من الحفلات الغنائية حتى عام 1999 الذي أصدرت فيه ألبومها الأول "بدي دوب" والذي حقق نجاحًا باهرًا، وقدمت بعده عدة ألبومات مثل "عايشالك، أحلى دنيا، أيامى بيك، تصدق بمين، أسعد واحدة، حالة حب، سهرنا يا ليل، صاحبة رأى".

وحصلت إليسا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما فى ذلك ثلاث جوائز الموسيقى العالمية، وست جوائز الموريكس دور، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية، ما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق فى الشرق الأوسط، صنفتها مجلة فوربس الأمريكية عام 2017 من أغنى الفنانين فى العالم العربى.

والنجمة إليسا دائما تعبر عن آراءها السياسية عبر حسابها على تويتر، ودائما لديها مواقف حاسمة تجاه بلدها لبنان، كما تشارك إليسا في مبادرات إنسانية واطلقت مؤخرا مبادرة للتوعية بسرطان الثدى، لكل سيدة غير قادرة على المتابعة ولا تسمع ظروفها الاقتصادية بالكشف، كما احتفلت النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.