شكرا لقرائتكم خبر عن عاصي الحلاني: الغناء فى مهرجان الموسيقى العربية شرف لي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني، مساء غد الجمعة فعاليات الليلة التاسعة من مهرجان الموسيقى العربية بدورته الحادية والثلاثين على أحد مسارح دار الأوبرا المصرية في ليلة طربية بامتياز.

يقف الحلاني على خشبة مسرح الأوبرا للمرة السادسة على التوالي لحرصه وحبه الشديد للغناء في مصر وفى الأوبرا أحد قلاع الفن العربي الطربي.

وأعرب عاصي الحلاني في تصريحات صحفية عن سعادته البالغة وتشرفه بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية والذي يعتبره دوما أحد أهم المهرجانات الفنية الثقافية الكبرى في الوطن العربي، مؤكدًا على حرصه الدائم على المشاركة فيه.

وكشف الحلاني عن جدوله المنتظر تقديمه في الحفل قائلا: "الجدول سيكون متنوعا ما بين القديم والحديث والتراث، حيث سأقدم أغنيات أحبها الجمهور المصري مثل بحبك وبغار ومالي صبر واني مارق مريت وفرصة عمر وكبيرة يا مصر، كما سأقدم ميدلي لأغنيات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بالإضافة الى أغنيتي الجديدة ضحكة حبيبي".

ومن المقرر أن يشدو الحلاني خلال الحفل تحت قيادة المايسترو هشام نبوي، وسيسبق فقرة الفنان اللبناني فقرة غنائية للفنان أمجد العطافي وفقرة أخرى للفنانة صابرين النجيلي.

وطرح النجم عاصى الحلانى، مؤخرا أحدث أغنياته "أربعين خمسين" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والتى قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب ويظهر خلاله كبائع عصير، والأغنية من ألحان عادل العراقى الذى يشاركه أيضا في غالغناء على طريقة "الديو"، وهى من كلمات ضياء الميالى وتوزيع اليان دبس، والكليب من إخراج أحمد المنجد، وتخطت الأغنية 14 مليون مشاهدة.