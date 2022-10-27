شكرا لقرائتكم خبر عن أول بطولة لـ إسماعيل ياسين.. عرض " نمرة ٦ " بمركز الثقافة السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت بمركز الثقافة السينمائية التابع للمركزالقومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني امسية سينمائية عرض خلالها الفيلم النادر "نمرة ٦" وذلك للمرة الثانية خلال شهرين بناءً علي طلب الجمهور.

وعقب عرض فيلم "نمرة 6" تم مناقشة الفيلم مع الجمهور من خلال ندوة أدارها كلا من سيد الأسكندراني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق والباحثة السينمائية مروة محمد تحدثا خلالها عن موهبة صلاح ابو سيف المبكرة التي ظهرت في بدايات اعماله وكيف اكتشف موهبة إسماعيل ياسين كنجم كوميدي، كما أشاد الحضور بنوعية الأفلام التي يعرضها المركز حيث أنها تعتبر إرثآ تقافيا هاما.



عرض فيلم نمرة 6 (1)



عرض فيلم نمرة 6 (2)



عرض فيلم نمرة 6 (3)



عرض فيلم نمرة 6 (4)



عرض فيلم نمرة 6 (5)



عرض فيلم نمرة 6 (6)

يذكر أن فيلم "نمرة ٦" ينتمي الي نوعية الأفلام القصيرة إخراج صلاح ابو سيف رائد الواقعية انتاج ١٩٤٢ ، والفيلم أول بطولة لـ إسماعيل ياسين وتمثيل كلا من حسن كام وأحمد الحداد ولطفي الحكيم .

وكانت المونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما وجهت نحو تخصيص عرضأ شهريا لكلاسيكيات السينما المصرية ، وأرجعت ذلك الي ضرورة عرض كلاسيكيات السينما المصرية والكنوز السينمائية النادرة حتي يتسني للأجيال الجديدة التعرف علي التراث السينمائي العريق.

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مديرعام مركز الثقافة السينمائية