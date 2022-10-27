شكرا لقرائتكم خبر عن واحدة من أعظم مؤلفي الأغاني في جيلنا.. أديل تشيد بألبوم تايلور سويفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة العالمية أديل عن أغاني زميلتها تايلور سويفت ووصفتها بأنها "واحدة من أعظم مؤلفي الأغاني في جيلهم"، حيث أظهرت دعمها لألبوم تايلور العاشر، وأشادت أديل البالغة من العمر 34 عامًا ، بتايلور ، 32 عامًا ، على مواهبها في كتابة الأغاني أثناء تحدثها في Happy Hour With Adele ، وهو حدث معجبي يحتفل بإصدار الفيديو الموسيقي الخاص بها لـ I Drink Wine.



تايلور سويفت واديل

عندما سئلت في الحدث عما إذا كانت قد استمعت إلى ألبوم تايلور الجديد ، اعترفت أديل بأنها لم تسمعه لأنها كانت مشغولة في البروفات لمدة 12 ساعة كل يوم، لكنها واصلت الإشادة بالمغنية الأمريكية باعتبارها "واحدة من أعظم مؤلفي الأغاني في الجيل" حيث أظهرت دعمها لأغاني تايلور التي حطمت الأرقام القياسية.

وكانت قد فاجأت المغنية العالمية تايلور سويفت محبيها بطرح فيديو كليب أغنية "Bejeweled" من ألبومها الجديد، وهي الأغنية الثانية التي تصورها فيديو كليب بعد أغنية "anti hero"، والتي طرحتها بالتزامن مع طرح أغاني ألبومها الجديد "Midnights"، وفاجأت تايلور سويفت الجمهور بتولي مهمة الإخراج في الكليب الجديد، بالإضافة إلى كتابة قصته وكلمات الأغنية، ونشرت عدة صور لكواليس الكليب ووجهت الشكر لفريق عملها وأصدقائها.

وكشفت تايلور سويفت عن مفاجآت أخرى للجمهور من ألبومها الجديد "Midnights"، وعلى رأسها عودتها للحفلات والجولات الغنائية بعد غياب ما يقارب 4 سنوات، ولمحت خلال استضافتها في برنامج The Tonight Show مع جيمي فالون إلى استعدادها لعقد جولة غنائية لألبومها الجديد، وقالت:"أعتقد أنني يجب أن أفعل ذلك.. يجب أن أفعل ذلك.. عندما يحين الوقت سنفعل ذلك".

تايلور سويفت

تايلور

سويفت

وعبرت تايلور سويفت عن اشتياقها للحفلات والجولات والتواصل مباشرة مع الجمهور، وقالت: أفتقدها حقًا.. أنا حقا افتقد هذا الاتصال".

وعلي جانب اخر حقق الألبوم الجديد للنجمة تايلور سويفت Midnights في الأسبوع الأول رقميا قياسيا، حيث باع البوم المغنية البالغة من العمر 32 عامًا، أكثر من مليون نسخة فى الولايات المتحدة فى الأيام الثلاثة الأولى من إصداره، ليصبح الألبوم الأكثر مبيعًا لعام 2022.

لم تحقق أي فنانة مثل هذاالرقم منذ أن طرحت تايلور ألبومها قبل خمس سنوات ، وفقًا لمجلة بيلبورد، وكان قد أكد تقرير جديد أن ألبوم المغنية العالمية تايلور سويفت Midnights قد يبيع أكثر من مليون نسخة فى الأسبوع الأول من إصداره، فبناء على أرقام الألبوم الذى طرح يوم الجمعة الماضى يمكن أن يبيع ما يصل إلى 1.2 مليون نسخة فى الأسبوع الأول.

وحسب ما نشره موقع الديلى ميل، لم تحقق أى فنانة مثل هذا العمل الفذ منذ أن طرحت تايلور، البالغة من العمر 32 عامًا، ألبومها " Reputation" قبل خمس سنوات.

وتصدرت تايلور سويفت، مواقع التواصل ومؤشرات البحث بعد طرح ألبومها الجديد "Midnights"، وأحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل فى اليوم الأول من طرح الألبوم، والذى تصدرت بسببه منصات الاستماع أيضاً وحققت عدة أرقام قياسية.

وطرحت النجمة تايلور سويفت، ألبومها الجديد "Midnights" يوم الجمعة الماضي، والذين تفاعل الجمهور مع أغانيه الجديد وقصصه وكلمات الأغاني، وفى نفس الوقت عبر عدد من الجمهور عن شكواهم من عدم قدرتهم على الوصول للألبوم على منصة سبوتيفاي، وأبلغ بعضهم عن وجود حالات انقطاع، وذلك بسبب الضغط الجماهيرى الكبير على الألبوم والذى حقق رقم قياسى فى نسب الاستماع بيوم واحد فقط.

وأعلنت منصة سبوتيفاى عن تحقيق تايلور سويفت لرقم قياسى وتاريخي، وأصبح ألبومها "Midnights" هو أكثر الألبومات استماعاً فى يوم واحد عبر تاريخ المنصة، ونشرت تغريدة ذكرت بها: "وقبل أن تضرب الساعة منتصف ليل 22 أكتوبر، حطمت تايلور سويفت الرقم القياسى للألبوم الأكثر بثًا فى يوم واحد فى تاريخ Spotify.. تهانينا".