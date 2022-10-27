شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. استئناف مسرحية " حلم جميل " لسامح حسين على المسرح العائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف المسرح الكوميدي الذي يديره الفنان ياسر الطوبجي، والتابع للبيت الفني للمسرح، العرض المسرحي " حلم جميل " للفنان سامح حسين ، بدءًا من اليوم الخميس 27 أكتوبر، علي المسرح العائم، حيث ستعرض المسرحية أيام خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءً .

مسرحية " حلم جميل" مقتبس عن فيلم تشارلى شابلن city lights، وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتُظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى .

حلم جميل" من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام .