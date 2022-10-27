ممنوع الرقص والتصوير .. 10 محظورات في حفل أنغام بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وضعت أرينا الكويت، مجموعة من الشروط، لحضور الحفل الذي تشارك الفنانة أنغام، في إحيائه بالكويت، يوم 25 نوفمبر المقبل، بمشاركة المطرب الكويتي نبيل شعيل.

إدارة مسرح أرينا الكويت، حددت للحضور 10 ممنوعات، عليهم الالتزام بها لحضور الحفل، ومنها، ممنوع دخول الأطفال أقل من 10 سنوات، ولا يسمح بدخول أي زائر دون 16 عاما إلا بصحبة مرافق يزيد عمره عن الـ18 عاما.

وكذلك، لا يسمح بدخول الكاميرات، او مسجل الصوت أو الفيديو، ولا يسمح بدخول الحقائب، والتدخين غير مسموح به، وكذلك السجائر الإلكترونية.

وطالبت الجهة المنظمة الحضور، بالتزام الجلوس خلال العرض، و لا يسمح بالوقوف أو الرقص.

الفنانة أنغام، انتهت مؤخرا من تصوير حلقة مع الفنان هيثم شاكر ، لعرضها ضمن حلقات برنامجها "أنغام"، الذي يعرض أيام الخميس والجمعة على قناة DMC.

تستضيف الفنانة أنغام، في الحلقة المقرر عرضها مساء اليوم الخميس، فريق واما.