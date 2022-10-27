عزيز الشافعي يوجه رسالة لـ إليسا في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

هنأ الملحن عزيز الشافعي، الفنانة إليسا بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم الخميس 27 أكتوبر من كل عام.

وكتب الشافعي، عبر حسابه على "تويتر": "كل سنة وانتي طيبة يا نجمة النجوم يا ملكة الإحساس".

إليسا من مواليد 27 أكتوبر 1972، وحققت نجاحا كبيرا مؤخرا بأغنية "من أول دقيقة" التي قدمتها كـ دويتو مع الفنان سعد لمجرد.

كما تستعد إليسا، لاحياء حفل غنائي يوم 28 أكتوبر بمشاركة الفنانة هيفاء وهبي، على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد الرياض بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن، آخر أعمال إليسا، أغنية "أنا وبس" التي طرحتها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع طارق توكل، وميكس وماستر إيلي.