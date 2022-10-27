"غيبوبة" و "محاولة انتحار".. حقيقة ماحدث مع شيرين عبد الوهاب منذ حجزها بالمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طاردت الفنانة شيرين عبد الوهاب، العديد من الشائعات على مدار الأسبوع الماضي، عقب الكشف عن حجزها في إحدى المستشفيات النفسية، للعلاج من الإدمان، حسب ما ذكره شقيقها ووالدتها.

وشهدت الأيام الماضية، تردد أقاويل عديدة، بعضها عن حالتها الصحية، والأخرى عن لجوء شركة روتانا، لفسخ التعاقد مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، بسبب تداعيات أزمتها.

وفي التقرير التالي، نرصد أبرز ما تردد عن حالة الفنانة.

محاولة إنتحار

الفنان حسام حبيب، طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، قال،: "في شخص طلع من المستشفى، وقال لنا إن شيرين بقالها 3 ايام ما اكلتش ولسه أول يوم تاكل، وإنها حاولت الانتحار، و مش معاها موبايل ولا حد عارف يوصلها".

حكي فارغ

الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية "الصديقة المقربة للفنانة شيرين عبد الوهاب"، علقت على ماذكره الفنان حسام حبيب، في مقطع فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام، قالت : "أوعوا تصدقوا اللي قاله حسام حبيب عن قصة انتحار شيرين، وإنها مش بتاكل، وكل ده حكي فارغ".

شبه غيبوبة

نضال الأحمدية، أثارت الجدل حول حالة الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال ردها على تصريحات الفنان حسام حبيب ، عبر صفحتها في موقع "تويتر"، إذ كتبت،:"لديَّ معلومات وتسجيلات تكذّب طليق الست شيرين عبدالوهاب وتبرز حقائق.. أتوسل لمن في نفسه ذرة خير، أن لا يصدق الدجال الذي كاد يقتل شيرين بكافة أنواع التعنيف والتوريط، لولا تدخل شقيقها".

وأضافت: "لو أدليت بقليل مما أعرف هل يكون ذلك أخلاقياً والست في شبه غيبوبة؟".

رد محاميها

الخبير القانوني حسام لطفي "محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب"، في تصريح لـ"الخليج 365"، قال: "الحمد لله حالتها الصحية في تحسن مستمر، وهي بخير، وقريبا جدا تتواصل بنفسها مع جمهورها ومحبيها، وما تردد عن دخولها في غيبوبة، مجرد شائعات عارية تماما من الصحة".

سفر للخارج

رجل الأعمال فرج عامر، أثار حالة من الجدل، حول الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب، من خلال منشور له عبر صفحته في موقع فيسبوك.

فرج، وضع صورة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وكتب،:" شيرين سافرت الى المانيا برعاية الدولة للعلاج".

مش مظبوط

ياسر قنطوش "محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب"، من جانبه في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على ما نشر، وقال،:" كلام الحاج فرج، مش مظبوط، وهي حاليا في مصر".

وعن حالتها الصحية، قال،:"شيرين بصحة جيدة، وحالتها في تحسن دائم".

روتانا

مع تصاعد الأزمة التي تمر بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحجزها في إحدى مستشفيات الصحة النفسية، تردد بقوة فسخ شركة روتانا تعاقدها مع الفنانة،

مصادر مقربة من الفنانة والشركة، أكدت لـ "الخليج 365"، عدم صحة ما تردد عن لجوء الشركة لفسخ التعاقد بسبب الأزمة الصحية، موضحا أن مفاوضات فسخ العقد بالتراضي بين "روتانا"، والفنانة شيرين عبد الوهاب، بدأت منذ فترة طويلة، وقبل حدوث الأزمة.

المصدر "الذي فضل عدم ذكر اسمه"، قال ،:" المفاوضات كانت وصلت إلى مراحل متقدمة، ومنها تفاهم الطرفين على الصيغ القانونية لفسخ التعاقد، وكان يتبقى وضع الرتوش الأخيرة للتوقيع".

وتابع، :" للأسف الأزمة التي تعرضت لها الفنانة شيرين عبد الوهاب، كان لها تأثير سلبي على واحد من أبرز بنود الاتفاقات التي تم التوافق عليها بالفعل، وهو الخاص بمشاركة الفنانة في حفل يقام في الرياض، خلال شهر نوفمبر المقبل، وفي ظل الظروف الحالية، أصبحت مشاركتها محل شكوك".

وأضاف،:" شروط الفسخ تقوم على التزام الفنانة بإحياء 4 حفلات لصالح الشركة، و من الوارد قبل موعد نظر الدعوى القضائية،التي حددت لها المحكمة الإقتصادية يوم 29 نوفمبر المقبل، أن يتم إيجاد حلول ودية لفسخ التعاقد".