محمد رمضان يزور مستشفى علاج سرطان الأطفال في بيروت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص النجم محمد رمضان، على زيارة مستشفى علاج سرطان الأطفال في بيروت بـ لبنان، خلال تواجده هناك لتصوير عددا من مشاهده بمسلسل "العمدة" الذي يخوض من خلاله المنافسة في دراما رمضان 2023.

ونشر رمضان، صورا من الزيارة، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "أثناء زيارة مستشفى سانت چورچ لعلاج سرطان الاطفال في بيروت".

وحصد محمد رمضان، مؤخرا جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرية من مهرجان "موريكس دور Murex d'Or" في دورته الـ 21، التي حملت عنوان "انهض يا لبنان".

ويشارك "رمضان"، في دراما رمضان المقبل 2023 بمسلسل"العمدة"، الذي يجسد من خلاله شخصية جعفر العمدة.

مسلسل "العمدة" تدور أحداثه في إطار إجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي –جوهر.

المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين.