حلمت بنجيب الريحاني بيقولي اكتبني.. محمد الغيطي يتحدث عن الضاحك الباكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث المؤلف والسيناريست محمد الغيطي، عن كواليس كتابته لمسلسل "الضاحك الباكي" الذي أثار حالة من الجدل عقب عرضه مؤخرا على شاشة "cbc"، والذي يتناول خلال أحداثه حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني.

وقال الغيطي، في لقاء له ببرنامج "القاهرة اليوم": "بدأت أفكر في نجيب الريحاني عام 2004 وأنا في باريس، بالمتحف الكوميدي فرانسيس في فرنسا، وكانت صورة نجيب الريحاني جنب صورة شارلي شابلن، وكان مكتوبا جملا عنه في كتالوج المتحف (غير الكوميديا في بلاده من كوميديا العاهات إلى الكوميديا الإنسانية الراقية، وأثبت أن الفن رسالة لتغيير المجتمع)".

وتابع: "قعدت أدور على مذكراته، في منها مذكرات مضروبة ومذكرات حقيقية، المذكرات الحقيقية هي اللي كتبت بعد عشر سنين وبمقدمة قلم بديع خيري، ولما رجعت من فرنسا كنت مهموما بكتابة العمل، ولدرجة إن أنا حلمت بنجيب الريحاني في منامي بيقولي (اكتبني)".

وأَضاف: "لدرجة إن أنا مقدرتش أحصل على نسخة من دار الهلال، فروحت لمكتبة الإسكندرية ومكنش مسموح غير بتصوير صفحة أو اتنين، فجبت شلة من صحابي، وقعدنا نصور صفحات من المذكرات عشان تكون معايا في النهاية النسخة كاملة".

ويتناول المسلسل إلى جانب حياة الريحاني حقبة هامة من تاريخ مصر الحديث، وما شهدته الحركة الفنية في أوائل القرن الماضي.

مسلسل"الضاحك الباكي" يُعرض على قناة "سي بي سي"، ويخوض بطولته عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.