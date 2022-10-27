موعد ومكان عزاء شقيق المطربة أمينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت الفنانة أمينة، عن وفاة شقيقها أنور، صباح اليوم الخميس، عبر حسابها في موقع "إنستجرام".

أمينة، عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، كتبت :" أخويا مات، أخويا أنور مات، الغلبان مات، اللي في حاله مات".

وعن مكان دفن شقيقها الراحل أنور الفخراني، كتبت عبر خاصية "ستوري"، مقابر العمود محطة مصر إسكندرية".

مصطفى العاصي "مدير أعمال الفنانة أمينة"، في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، قال ،:" تم تشييع جثمان شقيق الفنانة أمينة، عقب صلاة الظهر، وأقيمت مراسم الدفن في مقابر العمود".

وعن موعد ومكان العزاء، قال ،:" العزاء يقام عقب صلاة المغرب مساء اليوم الخميس، ومن المقرر أقامته أمام منزل الأسرة في الهانوفيل بالإسكندرية".

أمينة، طرحت الشهر الماضي، أغنية "كل سنة وانت خاين" على موقع يوتيوب، من كلمات حمو الماجيك، وألحان محمد الجندي، وتوزيع سيد مزيكا.