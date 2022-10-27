تعرف على مكان عزاء شقيق الفنانة أمينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت الفنانة أمينة، عن وفاة شقيقها أنور، صباح اليوم الخميس، الذي وصفته بـ "اللي في حاله"عبر حسابها في موقع "إنستجرام".

أمينة، عبر حسابها في موقع "أنستجرام"، كتبت:" أخويا مات، أخويا انور مات، الغلبان مات، اللي في حاله مات".

وعن مكان دفن شقيقها الراحل أنور الفخراني، كتبت عبر خاصية "ستوري"، مقابر العمود محطة مصر اسكندرية".

مصطفى العاصي "مدير أعمال الفنانة أمينة"، في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، قال ،:" تم تشييع جثمان شقيق الفنانة أمينة، عقب صلاة الظهر، وأقيمت مراسم الدفن في مقابر العمود".

وعن موعد ومكان العزاء، قال :" لم يتم تحديد الموعد بعد، ومن المقرر إقامته في منزل الأسرة بالإسكندرية، ولم نستقر بعد على مكان أو موعد العزاء بالقاهرة".

أمينة، طرحت الشهر الماضي، أغنية "كل سنة وانت خاين" على موقع يوتيوب، من كلمات حمو الماجيك، وألحان محمد الجندى، وتوزيع سيد مزيكا.